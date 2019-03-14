Армянское лобби США пытается спекулятивными способами выманить у Вашингтона дополнительные средства для Армении и оккупированного Карабаха.

Как сообщают армянские СМИ, сопредседатель Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Ван Крикорян в профильном подкомитете по ассигнованиям Палаты представителей США призвал на 2020 финансовый год предоставить Армении 100 млн. долларов США - для содействия демократии и экономике. Он также попросил, по меньшей мере, 10 млн. долларов США на внешнее стратегическое финансирование и международное военное образование и, как минимум, 25 млн. долларов США на "содействие" оккупированному Карабаху.

Такие немалые аппетиты Крикорян объяснил апрельским переворотом в Ереване, приемом Арменией сирийских армян, которые представлены им как "христиане, оказавшиеся в опасности в Сирии и на Среднем Востоке". Но еще более несерьезны обоснования требования 25 млн. долларов США для самопровозглашенного Нагорного Карабаха. По словам Крикоряна, сепаратистское образование "в регионе было примером демократии, а также одним из мест, где действует HALO Trust".

"Пример демократии", которым якобы послужили армянские сепаратисты, даже обсуждать не стоит, настолько глуп представленный ААА тезис. А насчет HALO Trust следует дать некоторые пояснения.

HALO Trust это сомнительная структура, незаконно занимающаяся в настоящее время разминированием на оккупированных территориях Азербайджана.

The HALO Trust работает на оккупированных территориях с 2000 года и запрещена в Азербайджане. За незаконную деятельность в оккупированном Карабахе она была внесена в "черный список". В 2011 году Азербайджан запретил перевозку через территорию страны в Афганистан оборудования HALO Trust, после чего та обратилась в ООН с жалобой на Баку. Однако азербайджанская сторона не пошла на попятную и еще раз потребовала прекращения несанкционированных работ. В конце концов после переговоров по дипломатическим каналам оборудование было отправлено в Грузию.

Прежде организация финансировалась США, но потом американцы потеряли интерес к ее финансированию, и HALO Trust оказалась на голодном пайке. Сегодня она действует фактически на подачки армянской диаспоры.

Финансирование организации было неожиданно прекращено в 2013 году. Сообщалось, что международные доноры отказались финансировать HALO Trust из-за невозможности проверить достоверность ее отчетов. Кроме того, достоянием СМИ стали факты, выявленные российским ФСБ еще в 90-х годах, когда "специалисты" организации вместо разминирования обучали местных "коллег" в Чечне устанавливать и маскировать мины.

Есть ли гарантии, что этим же самым представители организации не занимаются в Карабахе? Конечно же, никаких гарантий нет.

Отметим, что накануне по тому же поводу обратился директор по законодательным вопросам Армянского национального комитета Америки Раффи Каракашян. Как сообщает АНКА в Twitter, Каракашян Каракашян представил членам Палаты представителей Конгресса США программу финансовой помощи Армении и Карабаху, которая включает в себя предоставление экономической помощи Армении в размере 30 млн. долларов в сфере торговли, 10 млн. долларов в качестве военной помощи Армении, 20 млн. долларов в поддержку сирийских беженцев, нашедших убежище в стране, 6 млн. долларов в качестве помощи сепаратистам Карабаха, а также 4 млн. долларов для размещения локаторов выстрела.

Как видим, требования чуть более скромные, чем те, с которыми выступил Крикорян.

Зульфугар Ибрагимов