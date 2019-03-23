Странная закономерность - уже который год подряд на детские песенные конкурсы Армения упорно отправляет участников по имени Миша Григорян. Это не один и тот же человек, но объединяет их то, что оба не отличаются особыми талантами, о чем говорят далеко не призовые места, завоеванные мальчишками. И, кроме того, у обоих есть одно бесценное качество - они оба являются уроженцами Карабаха и могут, появляясь на российских и международных конкурсах, гордо заявлять в микрофон, что представляют "Армению, Степанакерт (ред. - Ханкенди)".

В прошлом году один из Миш занял всего лишь 9-е место на "Голос дети", то есть не проявил уникальных способностей, которые потрясли бы зрителей и жюри. В этом году его сменил на российском первом канале его коллега по детской группе, другой Миша Григорян из Карабаха, который тоже не сумел до сих пор обеспечить Армении победу на разнообразных конкурсах, куда отправлялся исключительно в пропагандистских целях.

"Меня зовут Миша Григорян. Я из Армении, Степанакерта, Мне 10 лет", - заявил ребенок. И эти его слова вызвали в соцсетях истерику восторга, за которым потерялось собственно само его выступление.

Стоит напомнить, что этот Миша в 2017 году представлял Армению на "Детском Евровидении" в Тбилиси, где занял шестое место и оказался по вине взрослых в центре неприятной истории. Незадолго до начала евросонга на армянском сайте конкурса появилось сообщение, что представляющий АРМЕНИЮ Григорян учится "в школе № 3 города Степанакерт (Ханкенди) и является активным участником группы "Голоса "Арцаха""".

Учитывая, что Армения неоднократно делала попытки выставить на международных конкурсах "флаг" и символику сепаратистского образования, созданного ею на оккупированных территориях Азербайджана, азербайджанская сторона приняла превентивные меры и выступила с протестом. В ответ на этот протест Европейский Вещательный Союз (ЕВС) подчеркнул, что предотвратит демонстрацию флага сепаратистского режима Нагорного Карабаха на конкурсе "Детское Евровидение-2017". "ЕВС оставляет за собой право на устранение любого действия, создающего проблемы во время прямого эфира конкурса "Евровидение". Сюда входят флаги любой формы, оскорбляющей зрителей либо носящей политический и коммерческий характер", - отмечалось в комментарии ЕВС.

Несмотря на неоднократные некрасивые скандалы, которые завершались непременным отступлением армянских провокаторов, наши соседи решили попытать судьбу еще раз, снова выставив на "Голос дети" в этом году "Мишу из "Степанакерта"".

Конечно же, в Армении есть немало талантливых ребятишек, которые могли бы достойно и успешно представить эту страну на международных конкурсах. Но появление на том же "Голос дети" уроженца самой Армении не даст пропагандистского эффекта. Пусть даже какой-то самородок смог бы принести стране первое место, зачем оно Армении? Армении нужна дешевая грязная пропаганда, в которую агитпроп не стыдится втягивать и детей.

А маленькому Мише, независимо от того, чему его учат в его школе номер 3 города Ханкенди, следует знать, что Карабах никогда не был и никогда не будет Арменией, заявит он это с милой улыбкой по Первому Каналу, или нет.

И вообще, после скандала на "Детском Евровидении" позапрошлого года мальчик Миша подрос и должен был бы уже начать думать своей головой. Если еще не превратился в зомби.

Зульфугар Ибрагимов

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