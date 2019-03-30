Главный итог армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне в Вене заключается в том, что возобновляются субстантивные, то есть содержательные переговоры по урегулированию конфликта.

Об этом в комментарии Day.Az сказал депутат Мили Меджлиса Расим Мусабеков.

По словам парламентария, в своем кратком интервью ТАСС Президент Ильхам Алиев подтвердил принципиальную позицию азербайджанской стороны о приоритетности для Азербайджана реализации четырех резолюций Совбеза ООН и основополагающих Хельсинкских принципов.

"В отличие от предыдущих встреч Президента Азербайджана с премьером Армении Николом Пашиняном, которые носили ознакомительный характер, в Вене стороны провели, по словам сопредседателей Минской группы, энергичные и конструктивные переговоры. Можно заключить, что армянская сторона не пыталась, или же не смогла в этот раз перевести переговоры на второстепенные вопросы, и это позволяет оценивать перспективы мирного урегулирования с осторожным оптимизмом", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева