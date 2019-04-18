Армянская армия, наконец, займется подходящим для нее делом.

В военно-учебных заведениях Армении будут преподаваться военные танцы с тем, чтобы со временем внедрить традицию танца и в саму армию. Об этом армянским журналистам рассказал заслуженный деятель культуры Армении, основатель ансамбля традиционной песни и танца "Карин" Гагик Гиносян.

Автором инициативы выступил сам Гиносян.

Танцор поведал, что воплощать идею в жизнь пришлось довольно долго. Он хотел это сделать еще при прежних властях, но те не прониклись его идеей, а сегодня все проблемы решены: и министр обороны, и глава военного университета имени Вазгена Саркисяна - за.

Пилотную программу протестируют в военном университете имени Вазгена Саркисяна, уже уточняется расписание. Занятия планируют начать в мае, чтобы, как пояснил Гиносян, успеть выявить все погрешности и подойти к новому учебному году в сентябре уже во всеоружии.

По мнению деятеля культуры, военные танцы прививают дух победы, потому их и исполняли перед битвой в старину - для вдохновения, заключил Гиносян.

Видимо, в сегодняшней Армении решили примерить к своим ВС "лавры" знаменитого Суворовского училища, где учат и танцам. Но это совершенно другой уровень, не подходящий для армянской армии, исторически формировавшейся из бандформирований и имеющей лишь традиции террора и разбоя. Зачем такой армии танцы?

Что ж, воевать армянская армия так и не научилась. Может быть, хотя бы воинственными танцевальными позами армянский солдат сможет напугать противника...

Зульфугар Ибрагимов