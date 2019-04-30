Армянские СМИ продолжают обсуждать неучастие руководства Армении в прошедшем в Пекине форуме "Один пояс, один путь". Особенно возмущает этот факт журналистов и экспертов в сфере проходивших параллельно форуму пышных торжеств в честь Дня гражданина.

Пока гордые граждане "новой Армении" с размахом (на миллионы драмов, выделенных из резервного фонда правительства) отмечали годовщину "бархатной революции", в компании с премьером жарили шашлыки на улицах, поедали хинкали, водили хороводы и пели хором, вспоминая революцию (как будто это не тиражируется ежедневно), упражнялись в селфи и т.д., а отечественные СМИ добросовестно все это фиксировали, в Пекине прошел и завершился второй по счету форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", собравший 37 лидеров государств и правительств, пишет газета "Голос Армении".

Масштабное мероприятие, участниками которого было заключено 283 соглашения на общую сумму более 64 миллиардов долларов. Напомним, что концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. И она набирает обороты, вовлекая в свою орбиту все большее число стран.

На полях этого же форума президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана, обсудил с Ильхамом Алиевым карабахский конфликт, договорился провести в августе в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит. Между тем, все эти важные события не удостоились должного внимания со стороны руководителей "новой Армении", а армянская делегация на форуме в Китае была представлена руководителем природоохранного ведомства и несколькими официальными лицами. Причем, и эту скупую информацию удалось добыть с превеликим трудом, сокрушается армянское издание.

"Я не встречал никакого упоминания ни в армянской, ни в китайской прессе о конкретных армяно-китайских договорах, заключенных в ходе прошедшего в Пекине форума "Один пояс, один путь", которые помогли бы в осуществлении экономической революции в Армении, анонсированной премьером Пашиняном, - сказал в беседе с корреспондентом "ГА" директор фонда "Совет политических и стратегических исследований "Китай - Евразия" Мгер Саакян. - В ходе этого форума были совершены миллиардные бизнес-сделки, и ни одна не коснулась Армении.

Министр охраны природы есть министр охраны природы, я не хочу это комментировать, но почему именно он возглавил армянскую делегацию на форуме, имеющем огромное экономическое и геополитическое значение, в том числе и для Армении? Между тем именно ему было поручено участвовать и заключить договоры, и, кажется, он это сделал. Другое дело - почему за два года, прошедшие с первого форума "Один пояс, один путь", где мы не сумели добиться существенных для себя результатов, армянская сторона снова не подготовилась и не смогла действовать эффективно? В конце концов, для подписания документа в экологической сфере вовсе не обязательно было ехать в Китай и участвовать в форуме - подобный договор можно было подписать в любое время".

Тут армянский эксперт напрасно горячится. Дело в том, что участие Армении в экологической части "Одного пути", а не основной, определено тем статусом, который определили для нее авторы проекта. Премьер-министра Никола Пашиняна на форум не пригласили - вот почему его там не было. Новый Шелковый путь, конечно, играет огромное экономическое и геополитическое значение для Армении, но сама Армения не представляет для проекта большого экономического и геополитического интереса.

"Членство Армении в АБИИ предоставит возможность начать переговоры с вышеуказанным банком для получения кредита на строительство армяно-иранской железной дороги. Можно также заинтересовать Китай в конвертации юань - драм и создании в Армении китайского банка. Китай сможет торговать с Арменией в китайской валюте, благодаря чему укрепятся позиции юаня на мировом финансовом рынке, а в случае создания китайского банка в Армении китайский капитал будет задействован в финансово-банковской системе Армении. Можно совместными усилиями основать в Армении военно-промышленный центр робототехники и беспилотных летательных аппаратов, продукцию которых можно будет реализовывать на Ближнем Востоке", - мечтает эксперт.

"ГА" же добавляет от себя: можно, все можно. Если наконец перестать рефлексировать на тему революции и шашлыка, как ее символа, перестать строить общество по принципу "черных" и "белых", гоняться за контрой, жевать и пережевывать день за днем "бархатный" контент и начать, черт возьми, наконец работать.

Армянское издание кое-что забыло. А именно: да, Армении все сможет, но только после того, как избавится от клейма агрессора, прекратит оккупацию территорий Азербайджана, станет стабильной страной, нормальным членом мирового сообщества и добрым соседом. Вот тогда она сможет быть нужна и полезна.

Зульфугар Ибагимов