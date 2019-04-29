После, как утверждалось, "исторического" визита в 2015 году тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна в Пекин в Ереване заговорили об особой значимости РА для азиатского дракона и инициированного Китаем нового Шелкового пути.

Несмотря на эйфорию, трезвомыслящие головы в Армении отнеслись к прогнозам властей скептически и даже с удивлением. Им было не совсем ясно, на чем основана эта эйфория и чем Армения может быть так привлекательна для КНР. Китай - держава, которая не ищет ни с кем дружбы, это весь мир старается искать дружбы с ней. Для чего такому гиганту понадобилась Армения?

Как показали прошедшие четыре года, скептики были совершенно правы.

На днях в Пекине завершился крупный и представительный форум "Сотрудничество один пояс, один путь, построение общего светлого будущего". В нем приняли участие 37 мировых лидеров, 360 иностранных министров, представители 90 международных организаций. Но главы Армении на нем не было. Если быть совсем точными, то его не пригласили. Армянская сторона старается вуалировать этот факт, но это главная причина отсутствия на форуме премьера Армении. Все остальные пояснения - это делали, разъясняющие, почему он не был приглашен.

Армянские СМИ несколько дней пытались хранить гордое молчание, но сегодня уже начали звучать осторожные и не очень осторожные мнения. Прокомментировал в ответ на запрос журналистов и МИД. По словам пресс-секретаря Анны Нагдалян, Армения была представлена на форуме на уровне министра охраны природы и даже подписала меморандум о сотрудничестве в сфере экологии.

"В рамках проекта Армения рассматривается как важный партнер в плане участия в "Международной коалиции зеленого развития инициативы "Один пояс, один путь", - сказала Sputnik Армения Нагдалян, уточнив, что проект предполагает масштабные инвестиции в зеленое сельское хозяйство и возобновляемую энергетику.

Издание попыталось оправдать такую посредственную роль Армении в проекте, но в итоге только подтвердило, что Армения не интересна организаторам проекта. Как отмечает СМИ, организатор форума сам определяет формат участия той или иной страны, в зависимости от конкретной темы обсуждения. Армения в данном случае интересна Пекину в контексте зеленого развития инициативы "Один пояс, один путь". То есть в контексте основной темы нынешнего форума, звучащей, как общее светлое будущее, Армения интереса не представляет.

Одним словом, эта страна не рассматривается как участник построения светлого будущего евразийского континента. Но армянскую общественность успокоили, указав, что у Армении с Китаем есть своя двусторонняя повестка, которая необязательно должна вписываться в проект "Шелкового пути". Эту повестку стороны последовательно реализуют, а результаты, дескать, станут известны уже совсем скоро. Зато, не участвуя в проекте, Армения избегает "кабальных" китайских кредитов и не будет плясать под "китайскую кредитную дудку".

Между тем, неучастие Армении в очередном масштабном проекте беспокоит армянскую общественность, политические и экспертные круги, которые хотят понять "почему?" и объяснения вроде "китайской кабалы" их не устраивают.

Экс-премьер и экономист Грант Багратян считает, что армянские власти сделали большую ошибку, не вступив в клуб соучредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который финансирует проекты "Шелкового пути", имеет 100 млрд. долларов капитала и 1 трлн. долларов кредитного ресурса.

"Сейчас на его средства ведут крупномасштабные строительные работы россияне, азербайджанцы, грузины, казахи и киргизы. Евразийский континент через лет 10 неузнаваемо изменится. Ладно, газопроводы идут в обход нас, нефтепроводы и железные дороги тоже. Но неужели мы не можем вовлечься хотя бы в автодорожные программы?", - написал в своем Facebook Багратян.

При том, что армянский экономист правильно уловил нерв момента, он не пошел до конца и не назвал главную причину, по которой Армения в очередной раз оказалась в положении лузера. Ведь четыре года назад в этой стране были уверены, что Саргсян, посетив Пекин, застолбил для Еревана место на новом Шелковом пути, и китайские инвестиции потекут рекой. Армянские эксперты всерьез рассуждали о том, чем армянский транзит выгоднее Китаю, чем азербайджанский. И пока в Армении рассуждали, Азербайджан построил Баку-Тбилиси-Карс, открыл крупнейший на Каспии торговый морской порт, реконструировал сеть автомобильных дорог по стандартам создающегося нового Шелкового пути. Завершается также соединение азербайджанских и иранских железных дорог. Так что вопреки мнению армянских аналитиков, глава Азербайджана был приглашен на форум в Пекине не "только" из-за БТК.

В Армении до сих пор пытаются обращаться к подписанным Сержем Саргсяном четыре года назад документам. Между тем, стоит обратить внимание, что в половине подписанных в ходе его визита соглашений фигурирует слово "кредит", а в качестве просителя и получателя финансовой помощи выступает армянская сторона. Но даже в строительство железной дороги в Иран Еревану не удалось привлечь китайские банки, несмотря на то, что (если верить армянским СМИ) вопрос обсуждался.

Очень пессимистично высказался в начале прошлого года, после ввода в эксплуатацию коридора Баку-Тбилиси-Карс, заместитель председателя партии "Армянский национальный конгресс" Арам Манукян.

В общей картине региональных межгосударственных экономических связей Армения занимает почти нулевое место, сказал он в интервью "Вестнику Кавказа".

"Все региональные и международные линии проходят мимо нас - транспортные, железнодорожные, нефтяные, газовые, любые другие. Армения находится не только в политической блокаде, но и в экономической, она закрыта со всех сторон и не участвует ни в каких региональных проектах. Даже наше правительство не хочет участвовать в региональных программах, то есть мы на Кавказе просто не существуем, причем этой ситуации уже больше 20 лет. За эти годы мимо нас прошло множество проектов, включая трубопровод "Баку-Тбилиси-Джейхан" и дорогу "Баку-Тбилиси-Карс", построенных через Грузию, а не через Армению, теперь это МТК "Север-Юг" и китайский "Шелковый путь". Мы как будто отсутствуем в регионе. Де-юре Армения на Кавказе есть, но она не работает ни в одном из проходящих через Кавказ проектов. Мы в тупике в экономическом смысле, и поэтому никто не вкладывает в Армению деньги".

Примечательно, что Манукян фактически первым из армянских политиков, если не считать главу АНК, признал прямую зависимость подобного плачевного положения Армении и оккупации ею азербайджанских территорий.

"Мы понимаем, что завершение войны - это единственный путь развития и интеграции Армении. Я думаю, это самое важное, что необходимо сделать нашему народу - выйти из сложившейся тупиковой ситуации. Так не может быть дальше... Из этой ситуации, из этой ямы необходимо выбраться", - сказал заместитель Тер-Петросяна.

Так для чего Китаю не имеющая никакой инфраструктуры бедная и нестабильная страна, да еще признанная оккупантом?

Что же касается "зеленого проекта", то это своеобразная поощрительная грамота для Армении. Это будет платформа, которая, как сообщается на сайте министерства коммерции КНР, будет способствовать обменам и передаче экологических технологий; совместному проведению с международными партнерами политических обменов и диалогов; формированию тематических исследовательских результатов и политических предложений, что позволит по-настоящему реализовать экологические проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Имей Пекин политические интересы в регионе, возможно, для Армении и нашлось бы какое-то более весомое место в проекте. Но политических интересов нет, а на объект экономического интереса эта страна не тянет. В нынешнем своем положении Армения станет лишь бездонной пропастью, куда китайские инвестиции будут утекать безо всякой отдачи. Только по политическим мотивам Россия забрасывает Ереван кредитами без надежды на их возвращение, Европа из тех же соображений изыскивает поводы для бессмысленных грантов. Китаю же подобные дорогостоящие игры ни к чему.

В Армении любят рассказывать рассчитанные на домохозяек сказки о том, что даже в закрытом для всех древнем Китае армянские купцы сумели стать своими. Что ж, по-видимому, в современной и открытой всему миру Китайской Народной Республике "древние" методы армянства уже не сработали.

Зульфугар Ибрагимов