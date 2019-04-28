Когда в декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с государственным визитом Китайскую Народную Республику, грандиозный проект "Один пояс, один путь" только зарождался. Китай находился в активном поиске партнеров и наиболее выгодных маршрутов, и в ходе визита азербайджанский лидер сделал отличную презентацию Азербайджана, представив уникальные возможности нашей страны.

Возможности Азербайджана в плане трансрегионального сотрудничества действительно уникальны. И не только по причине его чрезвычайно выгодного географического положения. Наша страна окружена друзьями (за исключением Армении) и союзниками, она проводит стабильную внешнюю и внутреннюю политику, она прогнозируема, что очень важно для инвесторов и партнеров. В этом плане она незаменима, тут с ней не сможет конкурировать ни одна другая страна, расположенная на маршруте древнего Шелкового пути. Более того, Азербайджан является стабилизирующим фактором в нашем нестабильном регионе и гарантом безопасности и эффективности любого транзита.

В ходе того своего визита в Пекин Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что у Азербайджана есть все возможности для того, чтобы стать частью грандиозного китайского проекта, Путь, проходящий через Азербайджан, может быть самым коротким для поставки китайских товаров в Европу, заявил он на встречах в КНР.

Это были не просто слова - за прошедшие годы Азербайджан доказал, что соответствует всем параметрам связующего звена грандиозного нового Шелкового пути. В октябре 2017 года был запущен железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, рассматривающийся в качестве составной части проекта "Один пояс, один путь". БТК уже встроился в Транскаспийский маршрут, считающийся преемником Великого Шелкового пути. В январе 2018 года по этому маршруту в Баку из Китая прибыл первый грузовой состав. А сданный в эксплуатацию в прошлом году маршрут Лапис-Лазули, соединившись с БТК, еще более расширил транзитный потенциал Азербайджана.

Кроме того, близится к полному завершению строительство крупнейшего на Каспии Бакинского международного морского торгового порта. Грузоперевалочный потенциал порта в Аляте в рамках только первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год.

Азербайджан также продолжает совершенствовать сеть автомобильных дорог - за последние годы построено 15 тысяч километров сухопутных дорог, отвечающих самым высоким мировым стандартам. Страна благодаря своим экономическим возможностям и стабильной политике является незаменимой частью международных маршрутов Запад-Восток и Север-Юг.

С учетом всего этого активное участия Азербайджана в завершившем на днях работу Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" было предопределено.

"Убежден, что в основе транспортных проектов, соединяющих различные страны, лежит геополитика. Эти проекты оказывают влияние на геополитическую ситуацию, вносят вклад в стабильность и прогнозируемость, создают взаимозависимость. Без соседей мы не можем стать транзитной страной. То есть, это - цепь государств, и мы расположены на пути, который тянется с Востока на Запад и с Севера на Юг. Тем самым мы соединяем континенты и страны и строим еще более прогнозируемое будущее", - сказал Президент Ильхам Алиев в интервью, данном незадолго до форума китайскому агентству Синьхуа.

Именно целям прогнозируемости будущего и оздоровлению геополитической ситуации в нашем регионе служат проекты, инициируемые Азербайджаном. Поэтому он всегда желанный гость на подобных встречах, на которых определяются пути достижения этих целей.

В форуме "Сотрудничество один пояс, один путь, построение общего светлого будущего" приняли участие 37 глав государств и правительств, руководители международных организаций. Но лишь немногие страны способны реально говорить не только о том, чем важен проект для них, но и о том, что может дать проекту их участие.

Не будет преувеличением сказать, что участие Азербайджана в грандиозной китайской инициативе значительно обогатит ее и расширит ее возможности.

Выступив на форуме, Президент Азербайджана представил полную картину возможностей, перспектив и успехов страны.

"Стремительное экономическое развитие Азербайджана помогло нам трансформировать страну. За минувшие пятнадцать лет наша экономика увеличилась более чем втрое. Вложенные инвестиции в объеме 260 миллиардов долларов помогли нам модернизировать страну и создать современную инфраструктуру, в том числе инфраструктуру в транспортной сфере. Внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне. Он составляет примерно 19 процентов нашего валового внутреннего продукта. Наши резервы превышают внешний долг в пять раз", - отметив своем выступлении Президент.

Глава государства отдельно коснулся нефтегазового сектора, особо обратил внимание на политику диверсификации и создание современной инфраструктуры, подчеркнув, что вложение инвестиций в транспортный сектор - один из основных приоритетов. Напомнив о подписании три года назад Азербайджаном и Китаем Меморандума о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания "Экономического пояса Шелкового пути", Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, используя свое географическое положение, вкладывает инвестиции в налаживание мостов между Азией и Европой.

"Несмотря на то, что мы являемся страной, не имеющей выхода к открытому морю, нам удалось превратить Азербайджан в один из международных транспортных центров. Мы создали разветвленную железнодорожную сеть, соединяющую нас с соседями. За последние 15 лет в Азербайджане проложено 15 тысяч километров дорог и автомагистралей. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству дорог", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Говоря о транспортной инфраструктуре, глава государства коснулся также инвестиций, вложенных в воздушный транспорт. Шесть международных аэропортов - очередной вклад Азербайджана в создание современной транспортной инфраструктуры. Кроме того, задействован железнодорожный коридор Баку-Тбилиси Карс, соединивший континенты по маршруту Восток-Запад. Не менее значим международный транспортный коридор Север-Юг, активно поддерживаемый Азербайджаном.

В связи с этим, как отметил глава государства, "инвестиции, вложенные нами в создание современной инфраструктуры, не только способствуют повышению нашего экономического потенциала и оказанию услуг нашим друзьям, партнерам и соседям, это также создает уникальную возможность в области торговли, туризма, транспорта, соединяет народы и страны. Страны оказываются связаны друг с другом, что служит цели мира и стабильности. Таким образом, Азербайджан превратился в важную транзитную страну, обладающую современной транспортной инфраструктурой".

Сегодня Азербайджан обеспечивает транзитные возможности для все большего количества стран. Благодаря реализованным проектам он вносит вклад в сотрудничество между странами, участвующими в проектах коридоров Восток-Запад и Север-Юг. По сути это и есть основная задача подобных проектов - служить укреплению сотрудничества между странами и народами. С этой точки зрения "Один пояс, один путь" открывает новые возможности.

Говоря о транспортных коридорах, Президент Азербайджана привлек внимание к одному очень важному аспекту международного сотрудничества в этой сфере - к вопросу безопасности.

Азербайджан, инициируя тот или иной проект, выступает гарантом безопасности транспортных и энергетических коридоров. И в этом плане выполняет свою функцию на высоком уровне. Однако нельзя упускать из виду такой фактор, как наличие региональных конфликтов, в частности тлеющего карабахского, служащегося своеобразным тормозом развития региона. Как подчеркнул в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, "это - серьезная проблема не только для нашей страны, но и для региональной стабильности и мира. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана".

Отметим, что с проблемами территориальной целостности и агрессивного сепаратизма столкнулся не только Азербайджан. Многие государства по пути следования обсуждавшегося в Пекине грандиозного транспортного коридора переживают эти же проблемы. Поэтому слова главы Азербайджана, думается, были восприняты участниками мероприятия с большим пониманием.

Однако стоит подчеркнуть - Азербайджан контролирует ситуацию и обеспечивает безопасность международных проектов в сотрудничестве с соседями и партнерами. Так что, несмотря на продолжающуюся армянскую оккупацию, ни Шелковому пути, ни другим региональным проектам ничего не грозит.

В Пекине Президент Ильхам Алиев не только участвовал в обсуждениях, но и проводил встречи. Азербайджану есть о чем поговорить с партнерами, особенно когда речь идет о быстро развивающемся китайском бизнесе, проявляющим активный интерес к нашей стране.

Глава Азербайджана провел встречи см с президентом компании China National Electric Engineering Чжао Хуэем, председателем Корпорации China Poly Group Су Нианша, председателем компании Huawei Лян Хуа, генеральным директором Корпорации CETC International Ву Манчином, председателем Корпорации ZTE Ли Цзысюэ.

На полях форума состоялась встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Как особо подчеркивают СМИ - президенты говорили и о карабахском конфликте.

Наибольший интерес в контексте развития межрегионального сотрудничества представляет встреча Президента Азербайджана с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и сделанные на ней заявления.

Заметим, что именно Си Цзиньпин является инициатором проекта нового шелкового пути.

Как подчеркнул глава КНР, Азербайджан - один из главных партнеров по сотрудничеству Китая на пространстве Евразии. Баку один из тех, кто первым откликнулся и активно участвовал в реализации проекта "Один пояс, один путь". Кроме того, Азербайджан находится на историческом Великом Шелковом пути и является естественным партнером по восстановлению этого коридора. Господин Си Цзиньпином также назвал президента Азербайджана другом Китая, много сделавшим для развития азербайджано-китайских отношений.

В свою очередь Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан с самого начала поддержал инициативу и активно продвигает этот проект.

Впрочем, сотрудничество наших стран не ограничивается лишь проектом "Один пояс, один путь", а строится по разноплановым направлениям.

Основу двустороннего сотрудничества заложил визит Общенационального лидера Гейдара Алиева в Пекин в 1994 году. Еще более укрепились связи после официального визита в 2005-м и государственного - в 2015 году в Пекин Президента Ильхама Алиева. В ходе последнего визита было подписано десять документов, в том числе Меморандум о взаимопонимании относительно реализации "Экономического пояса Шелкового пути". Страны поддерживают активные политические контакты, расширяют экономическое сотрудничество. Если в 1992 году двусторонний товарооборот составлял 1,5 миллиона долларов, то теперь он вырос до 1,3 миллиарда, и Азербайджан стал крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. В КНР функционирует торговое представительство Азербайджана, в ряде городов открытие азербайджанские торговые дома, китайские компании участвуют в реализации проектов в нашей стране - более 20 китайских предприятий осуществляют предпринимательскую деятельность в Азербайджане в различных областях. Страны также развивают контакты также в сфере образования, туризма, транспорта. Всех сфер, представляющих взаимный интерес, не перечислить.

Инициатива "Один пояс, один путь" может способствовать расширению и укреплению этих связей, внести важный вклад в установление стабильности и безопасности на всем протяжении маршрута современного Шелкового пути. А так как новый Шелковый путь планируется как целая сеть транспортных коридоров, можно представить масштабы пользы для вовлеченных в него стран.

И все же напоследок стоит отметить: как бы силен не был экономический интерес, какие бы инвестиции не маячили на горизонте, главным в налаживании связей являются добрые намерения стран и политическая прозорливость их руководителей. Эти два фактора являются основой успехов Азербайджана. Эффективная политика Президента Ильхама Алиева уже сделала нашу страну очень нужной Европе. А теперь она становится незаменимой уже и в Азии.

Лейла Таривердиева