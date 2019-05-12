Даже когда в конце 80-х годов в отношении Гейдара Алиева проводилась в центральных и республиканских СМИ кампания по очернению, рейтинг доверия народа к нему превышал не только рейтинг действовавших в то время первых руководителей Азербайджана, но и лидеров народного движения.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что, выступая на церемонии, глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ любил Гейдара Алиева, верил ему и всегда поддерживал. А Гейдар Алиев посвятил свою жизнь азербайджанскому народу. Президент также подчеркнул, что если бы Гейдар Алиев не был отстранен от власти в преддверии начала карабахского конфликта, то нагорно-карабахская проблема никогда не возникла бы.

Продолжая свою мысль, Расим Мусабеков отметил, что о народной любви к Гейдару Алиеву знает не понаслышке.

"Я в то время получал данные закрытых социологических опросов и могу утверждать это с опорой на факты. Гейдар Алиев чувствовал к себе любовь и доверните народа, и поэтому смело шел в его гущу, легко общался с людьми. Так, напомню, что в разгар военного путча Сурата Гусейнова он смело поехал в Гянджу. По призыву Гейдара Алиева народ в Лянкяране поднялся и смел сепаратиста Аликрама Гумбатова, опиравшегося на военную силу. Именно к народу обратился Гейдар Алиев во время второго мятежа Сурата Гусейнова, призвав граждан собраться у Президентской администрации", - напомнил наш собеседник.

Депутат также полностью разделяет мнение главы государства о том, что пребывание у власти Гейдара Алиева могло бы предотвратить разжигание карабахского конфликта. По мнению Мусабекова, конфликт этот либо вообще не разгорелся бы, либо его можно было бы локализовать без таких больших потерь, которые имели место.

Депутат Милли Меджлиса привлек внимание к хронологии событий конца 80-х.

"Армяне активизировались лишь после удаления Гейдара Алиева из Политбюро. Армяне захватили наши земли и нанесли военное поражение из-за слабости власти и хаоса в Азербайджане. Гейдар Алиев этого не допустил бы и, наведя железную дисциплину, дал бы жесткий отпор врагу. Демографический и экономический потенциал нашей страны создавал для этого все условия. Гейдар Алиев был в состоянии нейтрализовать армянские интриги в Москве и обеспечить более лояльное отношение России к данному конфликту. Это были трудные, но вполне достижимые для Гейдара Алиева задачи. Чтобы не быть голословным напомню, что под его руководством маленький Нахчыван, отрезанный от Баку и оказавшийся в тяжелом положении из-за блокады, смог дать отпор армянским атакам. Противник был остановлен и не смог продвинуться на территорию автономии", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева