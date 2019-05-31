Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook сделал примечательную запись.

В СМИ распространились сведения о том, что в результате проверок, проведенных в одной из частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, выяснилось, что офицер этой воинской части бензин из баков 11 боевых машин заменил водой. Согласно публикациям в прессе, 11 боевых машин в результате этих действий имели технические проблемы и были испорчены, передает Первый Информационный.

"Распространяющаяся в сети информация об офицере подонке, который испортил технику, на самом деле - давняя, он не был один, действовали несколько человек - как офицеры, так и солдаты. Дело давно раскрыто, со всеми своими правовыми последствиями. Очень сожалею обо всем этом, но, к сожалению, среди нас есть и подонки. Прошу не связывать все это с каким-либо внешним или внутренним явлением, это классическое преступление, которое находит свое достойное правовое решение", - написал Ованнисян.

Бессменный пресс-секретарь Минобороны Армении наверняка помнит, как воровали бензин в армии при других его боссах. Особенно раскрутился этот бизнес при Сейране Оганяне. Как писала несколько лет назад газета "Грапарак", бензин, хранящийся в цистернах, был присвоен ответственными лицами очень изобретательным способом. Так, чтобы скрыть недостачу и избежать проверки, внутри цистерн была помещена тонкая труба, в которую был налит бензин.

"Каждый раз, когда проводились проверки при помощи измерительного шеста, уровень бензина в цистерне находился на должном уровне, поскольку измерительный прибор размещался не в цистерне, а в трубе. В то время как сама цистерна была пустой", - пишет издание.

Напомним также, что в апреле 2016 года в одной из военчатей Армении, в Иджеване при попытке пресечь кражу бензина был убит солдат. 18-летнего Ованеса Петросяна убили двумя выстрелами в голову, а его труп подбросили в кузов военного грузовика.

Как писала "Аравот", по словам отца Ованеса - Вачика Петросяна, "специалисты, расследующие причину смерти моего сына, пришли к выводу, что это самоубийство. За несколько дней до происшествия сын рассказал мне о своем конфликте с офицерами части, которым он не разрешал воровать бензин из ГСМ. Для пресечения попытки воровства он постоянно запирал на ключ вверенную ему бензоколонку, так как ранее они периодически крали горючее из нее. Из-за мести офицеры-воры убили моего сына, отомстив ему".

Зульфугар Ибрагимов