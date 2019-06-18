Отношения Турции и Азербайджана еще больше укрепятся, написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Чавушоглу отметил, что Турция, как всегда, будет и дальше поддерживать Азербайджан.

"Азербайджан и Турция - одна нация, два государства" - написал Чавушгоглу.