https://news.day.az/politics/1130058.html Глава МИД: Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан
Глава МИД: Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан
Отношения Турции и Азербайджана еще больше укрепятся, написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Чавушоглу отметил, что Турция, как всегда, будет и дальше поддерживать Азербайджан.
"Азербайджан и Турция - одна нация, два государства" - написал Чавушгоглу.
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