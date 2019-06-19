https://news.day.az/politics/1130435.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает всестороннюю поддержку гармоничным отношениям различных культур и идеям гуманитарного сотрудничества Президент Ильхам Алиев адресовал письмо участникам международной конференции в Вене на тему: "От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к человеческой солидарности".
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает всестороннюю поддержку гармоничным отношениям различных культур и идеям гуманитарного сотрудничества
Президент Ильхам Алиев адресовал письмо участникам международной конференции в Вене на тему: "От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к человеческой солидарности".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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