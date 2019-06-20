Назначение министром юстиции очередного адепта фонда Сороса привело к еще большей поляризации армянского общества. Кто является автором "бархатной революции" уже ни у кого не оставляет сомнений, и на этом фоне усиливаются, с одной стороны, прозападные, с другой - пророссийские тенденции.

Сам Пашинян вносит в эту поляризацию свой посильный вклад.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил соответствующим подразделениям аппарата отдельно ему докладывать о негативных процессах, происходящих в Российской Федерации, действиях против центральной власти, а также информацию, связанную с рейтингом Владимира Путина.

Об этом пишет газета "Паст", ссылаясь на собственные источники.

"Особое значение придается отдельным справкам об антиправительственных демонстрациях и динамике протестов. Трудно сказать, с чем конкретно связано столь пристальное внимание, но, согласно нашим источникам, некоторые представители власти с воодушевлением восприняли данные последних соцопросов, связанных с рейтингом Путина", - отмечает издание.

Отметим, что последний соцопрос в России был проведен 3-9 июня. Как сообщает русская служба ВВС, по данным опроса, Владимиру Путину доверяют 71,7% россиян, за неделю до этого их число составляло 72,4%.

Почему рейтинг президента России так живо интересует армянского премьера и почему данные последних соцопросов так вдохновили Никола Пашиняна?

Похоже, России пора провести некоторую корректировку в рядах своих друзей и союзников. В том числе "стратегических".

Зульфугар Ибрагимов