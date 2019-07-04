В конце мая этого года армянскую диаспору и лобби во Франции постигла большая неприятность. 29 мая административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал "хартию о дружбе" между городом Арнувиль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана. Кроме того, мэр города Арнувиль был признан виновным в превышении служебных полномочий и нарушении законов, регулирующих децентрализованное сотрудничество.

А черед несколько дней и административный суд французского города Гренобль аннулировал несколько "хартий о дружбе", подписанных между отдельными административными единицами Франции и оккупированными Арменией регионами Азербайджана. По информации издания Nouvelles Armenie, были аннулированы "хартии о дружбе", подписанные между так называемыми административными структурами сепаратистского образования в азербайджанском Нагорном Карабахе и регионами и коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж. Было подчеркнуто, что данные хартии не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны - сопредседателя МГ ОБСЕ.

Случившееся стало большой неожиданностью и серьезным ударом для армянской стороны. Не меньшее потрясение пережили и питавшиеся армянскими гонорарами французские муниципальные деятели, которые от такого провала теряли и источник финансирования.

Мэр французского города Бур-де-Пеаж Натали Ниезон направила письмо "мэру" оккупированного Ходжавенда и поспешила выразить "приверженность выполнению подписанной между двумя городами декларации о дружбе", сообщают армянские СМИ.

Мадам Ниезон заверила, что "дружба между двумя городами крепка как никогда", и пообещала в ближайшее время посетить оккупированные территории Азербайджана.

Приедет или нет мэр Бур-Де-Пеаж в оккупированный Карабах - это еще неизвестно, ведь начавшиеся процессы вовсе не способствуют подобному вольному толкованию международного права. По всей видимости, нарушить его ей пока не довелось - "дружба" между французским городом Бур-де-Пеаж и оккупированным Ходжавендом была заключена в апреле 2018 года, в ходе вояжа карабахских сепаратистов во Францию.

В любом случае, ее послание, направленное из самых "лучших" побуждений, стало неприятным напоминанием армянству Франции о его громком провале. Это послание можно назвать и крошечным леденцом, призванным подсластить армянским оккупантам горькую пилюлю. Но таких пилюль со временем будет становиться все больше, и подсластить каждую даже усилиями всех купленных диаспорой мэров и сенаторов вряд ли удастся.

Зульфугар Ибрагимов