https://news.day.az/politics/1136207.html Президент Совета Европейского союза Дональд Туск прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Совета Европейского союза Дональд Туск прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Совета Европейского союза Дональд Туск в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаг Европейского союза и государственный флаг Азербайджана, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Президента Совета Европейского союза встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
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