Президент Совета Европейского союза Дональд Туск в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаг Европейского союза и государственный флаг Азербайджана, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Президента Совета Европейского союза встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов и другие официальные лица.