Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Иордании в Азербайджане Нассара Ибрагима Мухаммеда аль-Хабашнеха в связи с окончанием его дипломатической деятельности, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, передает Day.Az.

В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках международных организаций.

Посол особо отметил поддержку, оказанную ему азербайджанской стороной в осуществлении его дипломатической деятельности, и в связи с этим выразил свою благодарность.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Нассару Ибрагиму Мухаммеду аль-Хабашнеху всего наилучшего в его дальнейшей деятельности.