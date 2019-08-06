"В очередной раз армянского премьера Пашиняна, как и Остапа Бендера из "12 стульев", понесло. Выступая в Нагорном Карабахе на митинге, он вылил елей на уши жаждущих "чуда" соплеменников".

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя вчерашнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге в оккупированном Карабахе.

Оказывается правительство, которым руководит Никол Пашинян, наметило к 2050 году мегазадачи по части демографии, экономического роста, жизненного уровня, безопасности, здравоохранения, науки, образования, отметил наш собеседник. Причем, армянский премьер называл, как это нелепо ни звучит из уст государственного деятеля, цифровое выражение собственных фантазий.

"Повторять их бессмысленно. Достаточно привести смешное ожидание выигрыша армянами к этому году чемпионата мира по футболу (!?). Напоминаю, что все это заявил глава правительства, которое не представило обществу внятной и насыщенной конкретикой программы деятельности на ближайшие год, два, три, а отделался при рассмотрении вопроса в парламенте общими рассуждениями и призывами. Так что комментировать бредни Пашиняна излишне", - сказал азербайджанский депутат.

По словам парламентария, прогнозы на отдаленную перспективу делают по большей части посредством экстраполяции существующих тенденций, а они в случае Армении имеют прямо противоположный тренд. То есть численность населения сокращается вот уже четверть века, и приход к власти Пашиняна ничего в этом отношении не изменил. Экономика Армении после обвала 2008 года вот уже десять лет не может восстановить свой объем в долларовом выражении. В стране не строится ни одно более-менее крупное предприятие, инвестиции скудные, большая часть молодежи мечтает о том, чтобы сбежать из Армении.

"Полагаю, что красочная прелюдия была необходима для завершающей фразы, гласящей, что "Карабах - это Армения и точка". Обращена эта фраза ни к Азербайджану, ни к миру, а конкретно к карабахским армянам и не желающему полностью прогнуться перед Пашиняном карабахскому клану. Мол, коль Карабах - это Армения, то извольте "плясать под мою дудку". Не думаю, что словоблудие Пашиняна произвело какое-либо впечатление на прожженных, вышедших из полевых командиров карабахских политиков. Сколько бы ни повторял Пашинян понравившуюся ему фразу, даже долговременный военный контроль армян над Карабахом не отменил правовую и политическую константу "Карабах - это Азербайджан", и подтверждение тому армяне увидят куда ранее 2050 года, если таковые еще останутся на Южном Кавказе, а не разбредутся по всему миру, что успешно делают вот уже сотню лет", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева