Русская служба ВВС опубликовала материал под названием "Кто расстрелял демонстрантов в Ереване в 2008 году? Следствие указало на отряд из Карабаха".

Как понятно из заголовка, статья посвящена расстрелу мирных демонстрантов после президентских выборов в Армении в 2008 году. Несмотря на то, что прошло одиннадцать лет, события до сих пор не расследованы. Прежние власти старались их замалчивать, так как виновны в гибели людей. Оппозиция тоже не особо педалировала вопрос, потому что своими руками толкнула людей под дула автоматов.

О том, что лед тронется, начали говорить после апрельского переворота прошлого года. Никол Пашиняна, по тем временам оппозиционер, агитировавший к беспорядкам, провел после указанных событий некоторое время в заключении. Потому от него ждали, что, придя к власти, он вытащит дело "1 марта" из долгого ящика, и виновные, наконец, получат по первое число. Однако прошло 15 месяцев, а никто наказан не был, лишь главный фигурант дела Роберт Кочарян, развлекая журналистов, временами отправляется за решетку и откровенно издевается над незадачливым премьером.

В такой ситуации на сайте ВВС появляется статья, которую можно назвать сенсационной, хотя о том, что по демонстрантам в Ереване стреляло специально привезенное из Карабаха и верное Кочаряну с Саргсяном подразделение, известно уже давно. Сегодня армянские эксперты, политики и активисты в один голос проклинают британское издание и автора материала Григория Атанесяна, ищут виновных в сливе материалов расследования журналистам.

Что же случилось?

Как указано в материале издания, ВВС получила эксклюзивный доступ к документам расследования одного из самых трагических событий в современной истории Армении: гибели 10 человек в Ереване во время протестов 1 марта 2008 года.

Следствие считает, что расстрелом демонстрантов командовал генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский). Кроме того, в следственных документах, которые оказались в распоряжении ВВС, фигурируют два бывших президента и два влиятельных бизнесмена-депутата.

"Из материалов следствия мы узнали, что следователи считают: огонь по демонстрантам открыли карабахские силовики, которыми командовал генерал Карапетян (проходит в статусе свидетеля); на допросах следователи утверждали, что его отряд был расквартирован в подвале администрации президента; следствие считает, что отряд посещали два президента - Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Следователи также проверяют роль двух влиятельных бизнесменов Гагика Царукяна и Самвела Алексаняна, которые могли финансировать пребывание в Ереване карабахских силовиков в дни разгона демонстрации", - говорится в статье.

Согласно полученным изданием материалам, генерал-майор Самвел Карапетян (также известен как Огановский) руководил расстрелом демонстрантов. В 2008 году Карапетян командовал переброшенными в Ереван карабахскими подразделениями. Этот факт он подтвердил на допросе 15 августа 2018 года, куда был вызван в статусе свидетеля. Допрос длился четыре часа, в распоряжении ВВС находится копия протокола.

По версии следствия, Карапетян сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая была расквартирована в подвале президентской резиденции на проспекте маршала Баграмяна. Там членов группы несколько раз посетили президент Роберт Кочарян и [избранный президентом] премьер-министр Серж Саргсян. Все члены группы выразили готовность "стрелять в народ" при наличии приказа, и именно эта группа стреляла в протестующих 1 марта, по версии следствия.

Далее, согласно документам, попавшим в руки журналистов, во время следственных действий сотрудники ССС утверждали, что Царукян и Алексанян обеспечивали жалование и продовольствие для переброшенных в Ереван карабахских военных в феврале-марте 2008 года. Представитель Царукяна посещал расквартированных в подвале президентской резиденции военных под командованием Карапетяна и раздавал им деньги, утверждал следователь.

Не удивительно, что такие обвинения были отвергнуты теми, кого они касались. А вот что интересно, истерично опровергают сказанное в статье как представители властей, так и офис, и адвокаты Роберта Кочаряна. Тут антагонисты полностью единодушны.

Не удивила также попытка списать все на азербайджанский фактор.

"Не секрет, что иностранные СМИ зачастую обслуживают интересы других, часто вражеских стран. В данном случае, учитывая британские интересы в Азербайджане, в случае с BBC не исключено, что азербайджанские", - написал на своей странице в Facebook представитель сепаратистов Араик Арутюнян.

В Армении напрасно так усиленно отказываются от факта использования против ереванцев частей из Карабаха. Все находится на поверхности. 2008 год приходится на период наибольшего укоренения в Армении власти карабахского клана. Один карабахский президент передавал власть другому соплеменнику, и вполне логично, что для усмирения протестующих Кочарян с Саргсяном прибегли к помощи верных клану подразделений.

Дело в том, что вопрос разделения армян региона на ереванских, карабахских и прочих существовал задолго до начала карабахского конфликта, а в лице пришедшего к власти в Ереване чуждого клана он просто нашел свое практическое воплощение. Ни Кочарян, ни Саргсян не пользовались популярностью в Армении, в первую очередь потому, что были выходцами из Карабаха. Оба в прошлом полевые командиры, буквально въехали в Ереван на танках, давивших до этого мирных азербайджанцев в Карабахе. И когда для власти клана возникла угроза, Кочарян решил не рисковать, а воспользоваться верными ему вооруженными бандформированиями. И где было подразделению квартироваться, как не в штабе главаря клана - здании президентской администрации.

Хотя в Армении и пытаются без особого вдохновения этот факт опровергать, все понимают, что он находится в рамках логики развитий политической ситуации в стране и на оккупированных территориях. Главное же, что всех интересует и пугает - каким образом материалы следствия оказались в руках корреспондента ВВС. Не исключено, что информацию слили сами власти как наиболее заинтересованные в дискредитации образа "героя карабахской войны" Роберта Кочаряна в глазах граждан Армении. Эта правда также бьет по авторитету клана в Карабахе, что также необходимо сейчас Пашиняну, взявшемуся экспортировать свою революцию и на оккупированные территории Азербайджана.

Как бы там ни было, а в адрес автора статьи уже звучат угрозы.

Григорий Атанесян написал об этом на своей странице в Twitter: "Всегда задавался вопросом, что ощущает человек, в адрес которого звучат угрозы смерти. Сейчас могу сказать, что это вызывает чувство замешательства"...

Зульфугар Ибрагимов