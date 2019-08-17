Российская компания GeoProMining обратилась к армянским СМИ с призывом отказаться от примитивной практики поиска политического контекста в освещении деятельности иностранных инвесторов в Армении, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Пресс-служба компании сочла необходимым выступить с разъяснениями в связи с публикацией в некоторых электронных СМИ статьи "На Сотском месторождении русские обращаются с работниками как с рабами. Сотрудники бьют тревогу".

"Душераздирающая история о "рабском труде" на "русских эксплуататоров" стала надуманным поводом для явно заказной статьи, направленной против интересов компании "ГеоПромайнинг Голд", эксплуатирующей Сотское золотоносное месторождение. Именно "заказной", а иначе никак не объяснишь игнорирование журналистами издания элементарных принципов свободной журналистики, требующей перепроверки данных и наличия альтернативной точки зрения", - говорится в заявлении пресс-службы GeoProMining.

Компания GeoProMining, не желая повторять выдумки источников информации, легшей в основу этого "опуса", официально заявляет, что изложенные в статье факты не только не соответствуют действительности, но и являются чистой провокацией со стороны лиц, грубо нарушивших правила производственной дисциплины и безопасности.

Компания обращается к СМИ с рекомендацией отказаться от одностороннего освещения тех или иных вопросов и следовать правилам независимой журналистики, требующей перепроверки фактов, не поддаваясь эмоциональным всплескам "обидчивых" сотрудников. Более того, призывает отказаться от примитивной практики поиска политического контекста в освещении деятельности иностранных инвесторов, манипулируя при этом не поддающейся критике тематикой о национальной принадлежности тех или иных "фигурантов" фейковых статей.

В целом за 12 лет работы в Армении инвестиции GeoProMining превысили $505 млн. Социальные инвестиции компании в Республику Армения за последние 10 лет составили $8,5 млн., персонал GeоProMining насчитывает порядка 2500 сотрудников.