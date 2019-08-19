Согласно "Плану согласования войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год" в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены занятия по подготовке командиров взводов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, целью занятий было совершенствование знаний офицеров по военному делу, навыков по управлению отделениями и командирских качеств, передает Day.Az. В ходе занятий были проверены уровни общевойсковой, специальной, физической и методической подготовки командиров взводов.

В ходе заключительного анализа занятий в учебно-образовательном центре Отдельной общевойсковой армии было отмечено, что офицеры показали высокие результаты.