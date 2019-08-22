Азербайджан в пору обретения независимости был весьма интересным объектом для чуждых сил, соседних и далеких государств, кругов, имеющих тут геополитические, геоэкономические, военно-стратегические интересы, и все хотели создать здесь колонию.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на мероприятии, посвященном 70-летнему юбилею шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Помощник президента заявил, что шейх внедрил в религиозно-духовной жизни Азербайджана самобытные модели.

"Одной из них является сегодняшняя модель ислама в Азербайджане. Есть нормы ислама, которые нерушимы, нарушать их нельзя и эти нормы должны соблюдаться так, как они есть", - сказал он.

Али Гасанов отметил, что говоря об Аллахшукюре Пашазаде, нужно оценивать нынешние результаты его деятельности, как шейхульислама.

"Когда Азербайджан обрел независимость, шейхульислам, поддерживая политику национальной государственности Общенационального лидера Гейдара Алиева, инициировал модель национально-духовного единства, разработал и подготовил ее основные механизмы и соответствующие интересам государства методы и средства, оградил эту модель от внешнего влияния. Это является главным итогом деятельности шейхульислама в период независимости. Сегодня религиозные обычаи Азербайджана, нормы поведения верующих, соблюдение предписаний ислама полностью соответствуют нашей национальной модели, основателем которой является шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде", - подчеркнул помощник президента.