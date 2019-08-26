https://news.day.az/politics/1150329.html МИД Азербайджана сделал заявление по "выборам" в Абхазии
МИД Азербайджана сделал заявление по "выборам" в Абхазии
МИД Азербайджана не признает незаконные "президентские выборы", проведенные 25 августа 2019 года в Абхазском регионе Грузии. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.
Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, Азербайджан еще раз подтверждает, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и не признает незаконные "президентские выборы", проведенные в Абхазии, и их результаты.
"МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров для мирного решения абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в сообщении.
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