Государство в ответе за духовную и идеологическую безопасность общества, так же как и за национальную, пищевую и другие области безопасности.

Об этом сказал в четверг Trend заведующий отделом экспертизы религиоведения Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Нахид Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, госкомитет придает особое значение регулированию сферы оборота религиозной литературы. Таким образом осуществляются превентивные меры против ввоза, печати и распространения в стране такой литературы, служащей пропаганде учений радикальных, нетрадиционных и чуждых нашему национальному самосознанию сект, увеличению числа их последователей, влияющей на процессы, протекающие в сфере религиозной деятельности.

"Нельзя сказать, что радикалы могут свободно распространять свои учения через литературу. В сравнении с 90-ми годами, сейчас это не так то и легко. Нас более волнует то, что эти люди отдают предпочтение электронным ресурсам. Радикалы ошибочно думают, что в Интернете механизмов контроля над вредными материалами, которые они распространяют, нет. Госкомитет ежедневно проводит мониторинги интернет-ресурсов, в частности социальных сетей", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в целом госкомитет не запрещает печатать книги, а просто дает заключения о целесообразности данной литературы. Запрет книг находится в полномочии судов. В то же время, если кто-то недоволен заключением госкомитета, может обратиться в суд.

"Толерантность и мультикультурализм Азербайджана являются примером для всего мира. Но некоторые умышленно хотят навредить этому явлению. Конституция Азербайджана дает гражданам свободу исповедовать или не исповедовать ту или иную религию. К сожалению, есть лица, служащие заинтересованным кругам, которые хотят злоупотреблять этим правом", - подчеркнул Мамедов.

Он напомнил, что согласно девятому пункту Европейской конвенции по правам человека, допускается ограничение этих прав, если они посягают на права других людей.

Представитель ведомства отметил, что в текущем году были проанализированы 1452 книги религиозного характера, и 19 из них, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм, были запрещены к ввозу в страну. По ознакомлении со 104 наименованиями религиозной литературы, представленными для издания в стране, было сочтено целесообразным разрешить печать шести из них.

"Одно из направлений контроля над религиозной литературой осуществляется в результате сотрудничества с правоохранительными органами. Таким образом из 348 наименований книг религиозного характера переданных на экспертизу религиоведения, 62 были признаны вредными, ввезенными или изданными без соответствующего разрешения", - подытожил Мамедов.