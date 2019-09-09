Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии группе студентов, показавших самые высокие результаты по группам специальностей в приемных экзаменах в 2019-2020 учебном году и поступивших в вузы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Со списком студентов, удостоившихся Президентской стипендии, можно ознакомиться здесь.

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