В "седьмых панармянских играх", проведенных в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди, не принимал участие ни один гражданин ОАЭ.

Об этом сказано в информации МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, премьер-министр Армении Никол Пашинян шестого августа 2019 года, выступая на церемонии открытия "седьмых панармянских игр", проведенных в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди, сказал, что в играх впервые участвуют некоторые государства, в том числе Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы не впервые сталкиваемся с заявлениями представителей Армении, не соответствующими действительности. В связи с этим вопросом посольство нашей страны в ОАЭ направило ноту в министерство иностранных дел этой страны и в ответной ноте МИД сообщил, что в мероприятии, проведенном на территории Нагорного Карабаха, не участвовали никакие граждане ОАЭ. Как видно, армянская сторона, целенаправленно распространяя не соответствующую действительности информацию, хочет, создать видимость "признания" незаконного сепаратистского режима. В свою очередь, все такого рода попытки завершаются разоблачением ложной информации", - сказали в министерстве.