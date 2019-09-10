Жители Джермука дали правительству Армении, а конкретно Николу Пашиняну 10 дней на принятие решения о закрытии амулсарского рудника. В противном случае 20 сентября начнутся массовые акции неповиновения.

Такое заявление протестующих граждан появилось после того, как Пашинян заявил в соцсети об отсутствии правовых оснований для запрета на эксплуатацию рудника и попросил блокирующих подходы к месторождению пикетчиков разойтись.

Накануне в Джермуке состоялось собрание активистов. Участники мероприятия единогласно заявили, что не намерены открывать дорогу. Обсуждалась также вероятность направления в город сил правопорядка для разблокирования дорог.

Автор программы "SOS" Айк Барсегян заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook, что собирается поехать в Амулсар и заблокировать ведущие к руднику дороги, призвав последовать своему примеру также других обеспокоенных граждан.

"Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook попросил жителей Джермука разблокировать все ведущие к Амулсарскому руднику дороги. Обращаюсь к тем людям, которые обеспокоены этой темой. Амулсар принадлежит не только жителям Джермука, но и любому армянину, кто считает своей природу и горы Армении. Это значит, что мы, как сердобольные люди, должны отложить в сторону все свои дела и поехать к горе Амулсар, чтобы продолжать держать в блокаде территорию Амулсара и объяснить Николу, что Амулсар принадлежит не только жителям Джермука или Горайка, а всем нам", - сказал он.

Айк Барсегян предложил найти способ сбора средств для решения проблем с питанием тех, кто будет держать в блокаде Амулсар.

"Если до сих пор территорию Амулсара защищали жители Джермука, то после этого мы будем защищать ее. Я готов все оставить и поехать туда. Пусть милиционеры готовятся к битве", - цитирует aysor.am.

Султан Керим