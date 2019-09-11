Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в городе Гюмри. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного комитета Армении, передает Day.Az.

"Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы", - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Как сообщает армянское издание Shamshyan.com, около 11:55 часов 10 сентября из службы Скорой помощи поступил сигнал о том, что в квартире дома 32 в квартале Муш обнаружено тело гражданина РФ, 23-летнего Александра Бабушкина. На место происшествия прибыли оперативники отдела полиции Муш, представители Следственного комитета, судмедэксперт. При осмотре тела обнаружены ссадины на лице, правой руке и правой ноге.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По информации источника, погибший служил контрактником на 102-й российской базе, в звании сержанта.

Между тем, как сообщает Sputnik, со ссылкой на свои источники, военнослужащий почувствовал себя плохо в присутствии сослуживца, позже он скончался в карете скорой помощи. Внезапная смерть наступила вследствие ранее имевшегося заболевания. В настоящий момент обстоятельства уточняются. Командование военной базы держит ситуацию под контролем, и никакого криминального подтекста не просматривается.