Сегодня председатель Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане президентом Парламенсткой ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель поприветствовал гостью, выразив уверенность в том, что ее визит даст толчок дальнейшему развитию двусторонних отношений, Асадов отметил, что Азербайджан придает большое значение расширению всесторонних отношений с ПАСЕ.

Председатель парламента подчеркнул, что Азербайджан, ставший полноправным членом Совета Европы в январе 2001 года, ощущал поддержку СЕ и его структур в процессе строительства правового, демократического государства.

"За прошлый период проделана значительная работа в направлении взаимного сотрудничества. К сожалению, иногда из-за определенных недоразумений и предвзятых поступков ряда депутатов, лоббирующих интересы армян в организации, мы становимся очевидцами двойных стандартов в некоторых вопросах. Мы верим, что в будущем будут устранены такие нежелательные факты, будут созданы нормальные условия для обмена мнениями вокруг вопросов, могущих стать предметом обсуждения", - сказал Асадов.

Он добавил, что в стране продолжаются реформы во всех сферах и здесь сформирована законодательная база, отражающая в себе основные принципы правовой системы Европы.

"В результате 65 распоряжений о помиловании и 11 актов амнистии на свободу из мест заключения на свободу вышли 40 тысяч заключенных. Указом о помиловании, подписанном Президентом Азербайджана в марте этого года, охвачен 431 человек. В стране царит этническая и религиозная толерантность. Мирно действуют мечети, церкви, синагоги. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с ПАСЕ, как и со всеми международными организациями", - отметил председатель парламента.

Поблагодарив за искренний прием, президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что представляемая ею организация заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном. Она отметила, что азербайджанские депутаты регулярно принимают активное участие в структурных ведомствах организации и мероприятиях, высказывают свое отношение к обсуждаемым вопросам, выступают с интересными и важными предложениями.

Гостья выразила благодарность руководству Милли Меджлиса за созданные представителям организации условия.

Во время беседы состоялся обмен мнениями вокруг вопросов, интересующих стороны.

Во встрече приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям глава постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.