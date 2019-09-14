https://news.day.az/politics/1156155.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Великобритании в Азербайджане - ФОТО 14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймса Лайла Шарпа.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Великобритании в Азербайджане - ФОТО
14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймса Лайла Шарпа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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