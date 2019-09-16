Несколько дней назад распространилась новость об отставке директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна. Информация была опровергнута, а несколько минут назад стало известно, что премьер-министр Никол Пашинян подписал ходатайство об освобождении Ванецяна с должности.

"Указ в течение одного-два дня будет подписан. Этот произошло в результате ряда обсуждений с директором СНБ и по обоюдному согласию", - сказал Пашинян на проходящей сегодня в Ванадзоре пресс-конференции.

Дальнейшая судьба Ванецяна уже определена: по словам Пашиняна, он "сконцентрируется сейчас на том, чтобы вывести сборную Армении в финал ЧЕ по футболу".

Отметим, что Ванецян является главой национальной федерации футбола. То есть главу нацбезопасности Армении отправили поднимать футбол...

Сам же экс-директор СНБ объяснил свою отставку очень примечательно. "Я принял решение представить заявление об отставке. Подобное решение в сложившейся ситуации и в контексте будущих развитий считаю самым предпочитаемым и самым обоснованным вариантом служения Армении и моему народу... Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность принятия решений, хаос действий, не различение приоритетного от второстепенного - не тот путь, который ведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера. Погоны офицера и подобный процесс развитий несовместимы. Пусть моя отставка станет отрезвляющим сигналом "остановись", а во всех остальных вариантах победит долг перед Родиной", - цитирует Aysor.am.

Кому Ванецян посылает сигнал "остановись" своей отставкой, догадаться не сложно. Кого обвиняет в стихийности и хаотичности действий и неразборчивости в приоритетах, тоже понятно. Конечно же, речь идет о Николе Пашиняне. Глава СНБ лучше, чем кто-либо другой должен быть осведомлен о происходящих процессах. Он видит, что ситуация выходит из-под контроля властей, и не хочет быть растерзанным толпой. Ему, как руководителю госбезопасности, придется отвечать за политические промахи правящей команды по полной.

Сам Артуро Ванецян не проявлял особых способностей в служении идеям национальной безопасности. Провокационные заявления в Карабахе, бравада на тему "ни пяди земли" или дело Роберта Кочаряна нельзя привести в качестве заслуг. Зато неоднократные факты утечки гостайны и обнародования компрометирующих власти аудиозаписей - это серьезно. Недосмотрел, проворонил.

И все же Ванецян уволился (или был уволен?) не за это, а за те промахи, которые Пашинян еще собирается допустить. В частности, в вопросе Амулсарского рудника. Как особист, Ванецян видит, что происходит, и понимает, чем все закончится. Он не хочет, образно говоря, висеть с Николом на одной виселице. Помнится, премьер-министр сам на одном из митингов разрешил народу вздернуть его на центральной площади Еревана, если сделает что-то не так. Ну вот, время подошло, и экс-глава СНБ это чует. Фактически, он первый из крупных чиновников, кто сбежал с тонущего корабля.

Теперь он в безопасности и может спокойно наблюдать, как местные клубы гоняют мячики по зеленому полю. Футбольные болельщики тоже, конечно, способны забросать помидорами, но тут "честь офицера" задета не будет. А остальное ерунда.

Зульфугар Ибрагимов