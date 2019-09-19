Парад отставок в исполнительно-законодательной власти Армении продолжится. По сведениям газеты "Жоговурд" (Народ), в ближайшее время подадут в отставку вице-премьер Мгер Григорян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, глава Минобороны Давид Тоноян, передает Day.Az.

От министерских портфелей добровольно откажутся также министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, глава Минэкологии Эрик Григорян, который выступает против эксплуатации Амулсара.

Возможно, заявления об отставке представят также министры финансов и экономики, а также глава Комитета по госдоходам.

"После возвращения из США премьер-министр намерен представить ходатайства об освобождении от должностей также министров социального блока - здравоохранения Арсена Торосяна и труда и социальных вопросов Заруи Батоян", - пишет газета.

По сведениям источника, изменения ожидаются также в Национальном Собрании. Заявление об отставке подаст вице-спикер Лена Назарян. Фракцию "Мой шаг" покинет также депутат Микаел Золян, который войдет в формирующуюся группу депутатов. В ближайшее время станет ясно, кто из депутатов последует за ним.

Газета "Грапарак" (Площадь) сообщает, в свою очередь, что занимаемый пост покинет также председатель Следственного комитета Айк Григорян, приказ о чем будет опубликован на следующей неделе. Таким образом, общественности объяснят, почему уголовные дела не доходят до суда.