https://news.day.az/politics/1157959.html Президент Ильхам Алиев наградил группу работников нефтяной промышленности
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников нефтяной промышленности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении по случаю профессионального праздника нефтяников Азербайджана и 25-летия "Контракта века" группы работников нефтяной промышленности за заслуги в развитии нефтяной промышленности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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