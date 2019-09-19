Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении по случаю профессионального праздника нефтяников Азербайджана и 25-летия "Контракта века" группы работников нефтяной промышленности за заслуги в развитии нефтяной промышленности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Новость обновляется