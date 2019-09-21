22 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует провести массовый митинг в центре Лос-Анджелеса с участием представителей армянской диаспоры. В преддверии этого события в армянских СМИ участились публикации относительно продвижения в Штатах интересов армянства. Судя по публикациям, заметно активизировался Армянский национальный комитет Армерики (ПНКА), координирующий лобби в Конгрессе для продолжения наступления на интересы Азербайджана. А если говорить точнее - на интересы США в нашем регионе.

Основной интерес Соединенных Штатов по отношению к нашему региону нацелен на Азербайджан, как лидера региона, государство, проводящее реально независимую политику, экономически развивающееся, проекты которого соединяют страны и части света. Поэтому не ошибемся, если скажем, что антиазербайджанская деятельность лобби, действующего по заказу армянской общины, направлена против национальных интересов самих США

Взглядом на проблему с американской стороны поделился с Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс. Он ответил на ряд вопросов, касающихся деятельности армянского лобби в Конгрессе и интересов США.

Организации и заинтересованные группы армянской диаспоры в Соединенных Штатах Америки достаточно успешно убеждают членов Конгресса занимать позицию в пользу Армении и постоянно атакуют Азербайджанскую Республику, а также ведут пропагандистскую войну против жизненных интересов Азербайджана.

Могу сказать, что населению США не интересно слушать и читать ложь и манипулировать искаженной информацией, исходящей от армянских лоббистских групп в Вашингтоне. У американского народа много общих черт с народом Азербайджана. В то же время, инициативы Азербайджана в области культурной дипломатии создали более широкие возможности для жителей Северной Америки открыть для себя эту страну, и сегодня наблюдается растущий интерес к Азербайджану, межрелигиозному диалогу и межэтнической терпимости, которые существуют в Азербайджане повсеместно.

На самом деле так называемые достижения "групп армянских интересов" в Вашингтоне не так значительны, как утверждают последние. Исполнительная власть в США очень осторожна и не принимает во внимание какой-либо проект, продвигаемый одним или двумя членами Конгресса. Это просто законодательные инициативы, которые никогда не получат большинства в Палате представителей и Сенате США.

Большинство моих соотечественников в Соединенных Штатах знают о продолжающейся войне на Южном Кавказе и располагают достаточной информацией об оккупации суверенной территории Азербайджана вооруженными силами Армении. Большинство граждан, которые регулярно следят за новостями, знают о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении, и получают информацию об уничтожении археологических объектов армянскими войсками на суверенной территории Азербайджана.

Господин Тейс также коснулся поддержки Соединенными Штатами проекта Южного газового коридора и американо-азербайджанского сотрудничества. Отметим, что ЮГК с самого начала приветствовался Вашингтоном, о чем свидетельствуют неоднократные обращения к этой теме президента Дональда Трампа.

Главным геополитическим достижением Южного газового коридора является ликвидация исключительного статуса Российской Федерации как единственного экспортера газа в Европу. Незаменимая и подлинная поддержка Вашингтона в этом вопросе Баку, возможно, самая высокая поддержка, выраженная Белым домом за последние три десятилетия вашей стране.

Кроме того, торговые связи между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки достигли высокого уровня.

Азербайджан придерживается линии экономического развития, стратегического планирования в развитии сельскохозяйственной отрасли, укрепления управления логистикой и развития передовой транспортной инфраструктуры.

Внешняя политика Азербайджана сосредоточена на трех основных столпах: экономическая дипломатия; четкое и активное продвижение страны на международной арене; многосторонняя дипломатия.

Лейла Таривердиева