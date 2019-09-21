Недавно, поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости его страны, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что "совместными усилиями можно придать новое качество армяно-украинскому многостороннему сотрудничеству". А какие усилия в этом направлении готов предпринять сам Ереван? Прошедшее накануне в ООН голосование показало, что до "нового качества" далеко.

Как сообщает Первый Информационный, Армения присоединилась к странам, выступающим против обсуждения вопроса оккупированных территорий Украины на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как и прежде, так и сейчас, кроме Армении, против данной инициативы проголосовали Беларусь, Бурунди, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Северная Корея, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины. Большинство других стран-членов ООН проголосовало за, и вопрос, естественно, вошел в повестку. Можно догадаться, как проголосует Армения на пленарном заседании по вышеуказанной резолюции.

Получается, что параллельно с происходящими во внутренней жизни Армении изменениями нет каких-либо перемен в армянской внешнеполитической повестке и приоритетах.

Отметим, что сегодня, 21 сентября в Армении отмечается день независимости. Накануне в ООН представители этой страны еще раз доказали, что такое название праздника - всего лишь фигура речи.

Султан Керим