https://news.day.az/politics/1158538.html Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Ночью 20 сентября в одной из воинских частей при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий действительной сверхсрочной военной службы, солдат Мамедов Эльярбей Бейгалы оглу.
Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
По факту начался следственный процесс.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, говорится в сообщении.
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