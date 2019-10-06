В Ереване группа националистов организовала нападение на редакцию издания "Зеркало". Причиной, по которой разъяренные националисты закидали офис издания яйцами, стала статья с признанием успехов Азербайджана..

Акцию организовал некий Давид Ованнисян. С ним вместе в ней приняли участие Саркис Манукян, Артак Маркарян и Айк Степанян. Они забросали яйцами двери пресс-клуба "Зеркала" и обклеили их плакатами. Ованнисян заявил, что требует закрыть это СМИ и разобраться с владелицей издания, Анжелой Товмасян.

"Анжела Товмасян и ее брат должны собрать вещички и уехать в Азербайджан", - заявил он. По словам участников акции, они собирались сделать то же самое в помещении, если бы дверь была открытой. В пресс-службе полиции корреспонденту Sputnik-Армения сообщили, что изучают публикацию и проводят проверку в связи с инцидентом.

Анжела Товмасян, возглавляющая редакцию сайта и пресс-клуб "Зеркало", считает, что сегодняшняя акция была нацелена на то, чтобы оказать давление и напугать ее и брата. "Это посягательство на сайт, пресс-клуб и меня лично связано с моей оппозиционной позицией. Меня предупреждали, что на нашу семью могут начать давить, учитывая ситуацию вокруг моего брата. Это полностью в стиле нынешней власти. Сегодняшнее хулиганство доказало это. Все участники должны понести наказание", - сказала она.

Все дело в том, что тот самый брат, о котором упоминает Анжела Товмасян - Грайр Товмасян, председатель Конституционного суда Армении, которого Пашинян и его команда уже давно пытаются отправить в отставку любыми способами. Пользуясь большинством в парламенте, Пашинян уже принял соответствующий законопроект, который позволит избавиться от неугодного главы КС. Правда, решать вопрос об отставке Товмасяна будет решаться его коллегами - другими судьями Конституционного суда.

Пашинян, сам выходец из медиа, похоже, выбрал тот же путь борьбы с инакомыслием, против которого выступал будучи оппозиционером.

А. Гасымлы