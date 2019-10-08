Баку всецело поддерживает дружественные отношения между Россией и Турцией, которые являются стратегическими партнерами Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков в ходе стартовавшей сегодня в Баку международной конференции "Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность", проходящей на площадке АМИ Тренд.

По словам депутата, Азербайджан в то же время всецело поддерживает трехсторонний формат сотрудничества в треугольнике Баку-Москва-Анкара. "Между тем, есть маленькие страны региона, например, Армения, которая старается извлекать выгоду из соперничества великих держав", - сказал Мусабеков.

Депутат отметил, что усиление сотрудничества между тремя региональными государствами, выгодно для каждой из них и направлено на сохранение стабильности и энергетической безопасности региона.

"Все три государства региона прилагают усилия для укрепления политической стабильности и экономического развития региона, что, по сути, является основополагающим фактором для упрочения фундамента отношений на трехсторонней основе", - отметил политолог.