Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими идеально гармонизирует с его философией.

Об этом сказала Day.Az народная артистка, художественный руководитель балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат премий "Зирвя", "Золотой Дервиш", президентская стипендиатка Камилла Гусейнова.

"Инициатива Мехрибан Алиевой идеально гармонизирует с философией Насими, с идеями великого мыслителя и поэта. Несомненно, я бы хотела лично, вместе с членами своей семьи принять участие в этой акции, тем более что как жители Абшерона, мы имеем и свой личный опыт в вопросах посадки и ухода за деревьями, ведь это часть нашей культурной традиции", - рассказала народная артистка.

Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в честь 650-летия Насими носит особое значение, символизм которого как нельзя больше соответствует духу философии великого мыслителя, отметила Гусейнова.

"Мне была оказана честь поставить балет "Насими" на музыку Фикрета Амирова в рамках объявленного Президентом Ильхамом Алиевым года Насими. И мы гордимся вкладом коллектива нашего Театра в реализацию этой культурной концепции", - сказала Гусейнова.

Народная артистка отметила, что деревья, как носители жизни и как источники кислорода для существования самой жизни на нашей планете, традиционно являются сакральными символами культуры Страны Огней.

"Неслучайно отношение к деревьям в азербайджанских традициях, во всей нашей истории, в искусстве, выражается с трепетной бережливостью и даже любовью. А ведь именно любовь - к жизни, духу, вселенной и Человеку, осознающему себя частью этой вселенной, является главной идеей творчества и философии Насими", - добавила она.