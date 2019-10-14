14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Первым Президентом Республики Казахстан, Почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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