https://news.day.az/politics/1165819.html Президент Ильхам Алиев встретился с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым - ФОТО
14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Первым Президентом Республики Казахстан, Почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултаном Назарбаевым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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