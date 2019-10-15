Заявление Президента Ильхама Алиева "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" является волеизъявлением азербайджанского народа, позицией государства. Президент этим выступлением в очередной раз разоблачил Армению перед международным сообществом.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев на заседании парламентского комитета международных отношений и межпарламентских связей на тему "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак", передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он сообщил, что это заявление Президента в то же время является месседжем для всего мира.

"Мы должны определять свою позицию в рамках верной политики главы государства. Президент Ильхам Алиев заявлял об этом и демонстрирует своей политикой, что мы должны продолжать политику наступления. Атакующая политика Президента заключается в изобличении врага, нанесении ему сокрушительных ударов как в дипломатической, так и в экономической сфере. Каждый из нас должен продолжать эту политику", - сказал Алиев.

Он добавил, что азербайджанский народ единогласно поддерживает политику Президента и всегда будет поддерживать своего лидера.