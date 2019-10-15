https://news.day.az/politics/1166150.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из стран, которая больше всех инвестирует в экономику Турции
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из стран, которая больше всех инвестирует в экономику Турции
Азербайджан является одной из стран , которая больше всех инвестирует в экономику Турции.
Об этом, как передает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре