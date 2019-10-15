https://news.day.az/politics/1165964.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку
В Баку во вторник проходит VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Сначала главы государств и правительств сделали совместное фото.
Открывая саммит, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал глав государств и правительств.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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