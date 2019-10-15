В Баку во вторник проходит VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Сначала главы государств и правительств сделали совместное фото.

Открывая саммит, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал глав государств и правительств.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется