https://news.day.az/politics/1166425.html Президент Ильхам Алиев: В сфере социальной защиты Азербайджан - образцовая страна в мировом масштабе
Президент Ильхам Алиев: В сфере социальной защиты Азербайджан - образцовая страна в мировом масштабе
В сфере социальной защиты Азербайджан - образцовая страна в мировом масштабе.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экономическом совещании, посвященном социально-экономическим итогам 9 месяцев 2019 года и проектам государственного и сводного бюджетов на 2020 год.
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