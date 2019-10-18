Как известно, политику делает экономика. Политические интересы государств находятся в теснейшей взаимосвязи с их экономическими интересами, и еще неизвестно, кто от кого больше зависит.

15 октября при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание. Были рассмотрены итоги девяти месяцев, обсуждены перспективы и сделаны выводы. Сам глава государства оценил показатели девяти месяцев как положительные. Достигнут экономический рост, а особенно вдохновляют данные по ненефтяной промышленности, являющиеся в своем роде рекордными.

"Азербайджан выбрал устойчивую экономическую модель, которая нацелена на будущие поколения", - сказал в беседе с Day.Az турецкий эксперт по вопросам экономики, редактор финансового отдела турецкого телеканала HaberTürk Рагим Ак.

Турецкий эксперт обратил внимание на тот факт, что ненефтяной сектор экономики Азербайджана продемонстрировал прекрасные результаты. По словам Ака, это говорит о правильной инвестиционной политике, благодаря которой в ненефтяной сектор были направлены значительные инвестиции.

Эксперт высказался также по поводу налоговых реформ, отметив для дальнейшего роста экономики и привлечения инвестиций нужно предоставлять долгосрочные налоговые льготы. В торговле можно вести высокие налоги, а в производстве - относительно низкие.

Что касается внешнеторговой деятельности Азербайджана, то, по мнению Рагима Ака, тут у нашей страны имеется огромный потенциал. В частности, для наращивания экспорта в Россию и Турцию.

Продолжая мысль нашего турецкого собеседника, отметим, что торгово-экономическое сотрудничество в формате Азербайджан-Россия-Турция рассматривается азербайджанской стороной как одно из приоритетных направлений. Азербайджан развивает экспортно-импортные операции с обоими государствами как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне.

Так, товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-августе 2019 года составил 1 млрд. 828 млн. 138,37 тыс. долларов, что на 23,8% больше показателя 8 месяцев 2018 года. По информации Государственного таможенного комитета, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,98% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 8 месяцев 2019 года. Причем, доля экспорта азербайджанской продукции в РФ составила 457 млн. 742,47 тыс. долларов, что говорит о росте на 11,11% по сравнению с показателем прошлого года.

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией в январе-августе 2019 года вырос на 15,432 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,250 миллиарда долларов. При этом экспорт Азербайджана в братскую страну составил 270,543 миллиона долларов, а импорт - 980,142 миллиона долларов.

Лейла Таривердиева