https://news.day.az/politics/1168638.html Президент Ильхам Алиев: Экономическая независимость составляет главную линию моей политики
Президент Ильхам Алиев: Экономическая независимость составляет главную линию моей политики
Экономическая независимость составляет главную линию моей политики.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре