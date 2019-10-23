https://news.day.az/politics/1168665.html Президент Генеральной Ассамблеи ООН прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде в среду прибыл с визитом в Азербайджан для участия XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали посол министерства иностранных дел Азербайджана по особым поручениям Азер Гусейн и другие официальные лица.
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