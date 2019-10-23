Президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде в среду прибыл с визитом в Азербайджан для участия XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали посол министерства иностранных дел Азербайджана по особым поручениям Азер Гусейн и другие официальные лица.