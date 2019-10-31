Принятие Азербайджана в качестве полноправного участника в такую престижную экономическую структуру, как Комитет содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития, является ярким свидетельством повышенного интереса к нашей стране со стороны наиболее развитых государств планеты.

Не лишним было бы отметить, что Организация экономического сотрудничества и развития - это международная межгосударственная организация экономически развитых стран, признающих принципы свободной рыночной экономики, также известная еще и как "Клуб развитых стран". ОЭСР является форумом, в рамках которого правительства государств-членов этой организации имеют возможность обсуждать, разрабатывать и координировать экономическую и социальную политику, обмениваться опытом, искать способы решения общих проблем и вырабатывать согласованную внутреннюю и внешнюю политику.

Основана она была еще в 1948-м году, как Организация Европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) с целью координации проектов экономической реконструкции Западной Европы после окончания II мировой войны в рамках известного плана Маршалла (программы оказания помощи послевоенной Европе со стороны США). Однако позже, точнее после того, как задача плана Маршалла была выполнена, государства-члены ОЕЭС учредили Организацию экономического сотрудничества и развития, отвечающую уже за координацию политики развитых стран с рыночной экономикой. Таким образом, 14 декабря 1960-го года в Париже представители двадцати европейских стран подписали Конвенцию о преобразовании ОЕЭС в ОЭСР, вступившую в силу 30 сентября 1961-го года (после её ратификации всеми государствами-участниками). В новую организацию, помимо европейских стран, вошли также Соединённые Штаты Америки и Канада. В последующем происходило поступательное развитие миссии ОЭСР с дальнейшим расширением (в том числе и географическим) её сфер деятельности, целей и задач. В настоящее время деятельность ОЭСР имеет глобальный характер и охватывает широкий спектр экономических и социальных вопросов - от макроэкономики и торговли, до образования, охраны окружающей среды, науки и технических инноваций.

Сегодня ОЭСР фактически превратилась в один из основных органов координации социально-экономической политики развитых стран мира. В рамках ОЭСР осуществляется регулирование практически всех наиболее важных вопросов глобального развития, анализируются и прогнозируются тенденции развития отдельных стран, ведётся разработка теоретических и практических подходов к решению мировых экономических проблем, которые впоследствии кодифицируются в международных соглашениях и договорах.

Следует отметить, что основные цели ОЭСР были определены и расписаны в первой статье Конвенции и состояли в проведении согласованной политики, направленной на достижение высокого и устойчивого экономического роста и повышение жизненного уровня государств-членов организации при соблюдении финансовой стабильности.

Основной посыл ОЭСР - всячески способствовать развитию мировой экономики, оказывать содействие экономическому росту государств-членов организации и повышать их вклад в глобальный экономический рост и развитие, включая развитие и других стран, не входящих в эту авторитетную организацию.

Не лишне будет указать, что содействие развитию приобретает всё большую значимость в деятельности организации. В условиях глобализации одновременное содействие внутреннему экономическому росту государств-членов ОЭСР и повышению их вклада в глобальный экономический рост и развитие, снижение бедности в государствах-партнёрах становится наиболее важным приоритетом деятельности ОЭСР. Основным принципом функционирования ОЭСР является необходимость обеспечения всем странам возможностей пользоваться преимуществами, открываемыми глобализацией и научно-техническим прогрессом, для чего необходима максимальная открытость мировых рынков.

В Комитете содействия развитию наряду с государствами-членами ОЭСР, присутствуют также страны, внесшие посильный и важный вклад в нужное дело сотрудничества для развития.

Азербайджан как страна, некогда нуждающаяся в получении поддержки извне, сегодня имеет немалые возможности внести свой вклад в благородное дело поддержки и развития других стран путём оказания им экономической и гуманитарной помощи. Действительно, какой еще стране, как не Азербайджану не знать, что такое получение помощи, и какую жизненно важную миссию она собой представляет. Ведь в самом начале своей новейшей истории, столкнувшись с очень непростыми проблемами, практически с первых дней восстановления независимости ведя навязанную войну на своей территории, познав ужасы оккупации собственных земель, решая проблемы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, наша страна, являясь молодым и слабым образованием, нуждалась в оказании помощи со стороны. Во многих регионах Азербайджана экстренно создавались лагеря беженцев, содержать которые с экономической точки зрения самостоятельно в те сложные годы не представлялось возможным. Тогда из ряда дружественных стран к нам поступала посильная помощь, чего благодарный азербайджанский народ никогда не забудет.

Впрочем, традиционно у нас человеческий фактор всегда рассматривался и продолжает рассматриваться как ведущий фактор развития общества. Именно по этой причине никто из более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев не остался без должной заботы государства. Каждый из них был обеспечен кровом над головой, необходимой работой, выплатой пенсией и получением социальных льгот, а подрастающее поколение - бесплатным образованием. Заметим, что ни одной стране мира, где каждый десятый житель практически является беженцем или вынужденным переселенцем, не удавалось добиться подобных показателей. Словом, Азербайджан высоко ценит свой человеческий капитал и готов поделиться имеющимся опытом и немалыми достижениями в этом вопросе.

Да, сегодня, по истечении десятилетий, можно смело говорить о том, что события того периода нашей истории позволили нам на собственной практике накопить колоссальный опыт. Невзирая на всевозможные трудности и проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан после восстановления своей независимости, на текущий момент - это современное процветающее государство. Еще совсем недавно принимающая помощь от других, наша страна превратилась в сильное государство, умело выступающее в качестве государства-донора, оказывающее необходимую гуманитарную помощь и экономическую поддержку нуждающимся странам.

В этой связи в целях обеспечения необходимыми средствами реагирования на различные кризисные ситуации в мире, Азербайджан, обозначив очередной этап своей приверженности гуманитарной деятельности путем принятия новой экономической стратегии, в сентябре 2011 года в рамках министерства иностранных дел учредил Агентство международного развития (Azerbaijan International Development Agency, в аббревиатуре AIDA). И одним из весомых результатов кропотливой и целенаправленной деятельности, проводимой Агентством, можно с уверенностью считать именно тот факт, что наша страна уже в 2017-м году получила статус гостя в такой авторитетной структуре, как Комитет содействия развитию ОЭСР.

Говоря об оказании помощи Азербайджаном различным странам, невозможно обойти стороной особое место, которое заслуженно принадлежит Фонду Гейдара Алиева, президентом которого является Первая леди страны Мехрибан ханум Алиева. Через призму реализации проектов гуманитарного и социального характера, Фонд продвигает новую модель не только экономических отношений, но и конструктивной внешней политики во всём мире. Отношения между странами выстраиваются и крепнут не только на официальном уровне, они обретают особую созидательную основу в общественном плане, ведь деятельность Фонда сосредоточенна не только на нашей стране. Фонд Гейдара Алиева является важной составляющей в деле укреплении растущего имиджа нашего государства, как в семье государств-доноров с устойчивой экономикой, так и на международной арене в частности.

Современный Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева уверенной поступью движется в будущее. Наша экономика в последние десятилетия развивалась большими темпами. Мы достигли того уровня развития, когда возможно начинать не только генерировать крупные региональные инвестиционные проекты, но и оказывать помощь бедным и нуждающимся странам. Это один из главных приоритетов внешней политики нашего государства. Целью же предоставления помощи зарубежным странам является укрепление международного сотрудничества во всех сферах.

Как логический показатель дальновидной политики, которую претворяет в жизнь руководство нашей страны, в октябре 2019-го года в Париже на очередном заседании Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития, Азербайджан был удостоен высокого статуса участника (Participant in the Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development) в организации, являющейся самой авторитетной международной экономической структурой в мире. Особо отметим, что Азербайджан - единственная страна среди государств СНГ, принятая в столь почётную организацию. Так не это ли является международным признанием правильности внешнеполитического и экономического курса, выбранного Азербайджанской Республикой?

И напоследок хотелось бы заострить отдельное внимание читателей на том неоспоримом факте, что участие нашей страны в работе КСР ОСЭР в статусе полноправного участника будет служить естественному увеличению эффективности донорской деятельности Азербайджана и содействовать укреплению партнерских отношений с ведущими экономиками мира (в Организацию входят все государства Большой семерки - G-7), что еще больше поднимет наш авторитет на международной арене.

Ильгар Велизаде

политолог