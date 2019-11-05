Обязанность азербайджанской оппозиции очень проста - всему оппонировать и ничего не предлагать. А сущность ее очень проста - никто не может быть застрахован от того, чтобы в один прекрасный день считаться самым ярым оппозиционером и светочем местной демократии. Даже если этот человек коррупционер, вор, лжец и безнравственный до мозга костей.

Кто такой Али Инсанов? Демократ, бывший министр здравоохранения, присвоивший миллиарды растратчик и вор, или надежда местных предводителей уездных маргиналов?

Ответ ясен и прост, но не для лидеров местной оппозиции. Ибо для них Али Инсанов, который когда-то называл Ису Гамбара "генетически больным человеком", а Али Керимли - "недоразвитым негодяем", сегодня не кто иной, как желанный гость на оппозиционных тусовках.

Как и следовало ожидать, так как наша радикальная оппозиция всегда и всем оправдывает худшие ожидания.

Сегодня в офисе партии "Мусават" состоялся круглый стол лидеров оппозиции и просто "носителей демократического духа".

На встрече присутствовали нынешний и бывший башганы "Мусават" Ариф Гаджилы и Иса Гамбар, председатель ПНФА и блогер-борзописец Али Керимли, лидер карликовой Народной партии Панах Гусейн, глава ИА "Туран" Мехман Алиев, "старый и усталый демократ" Хикмет Гаджизаде. Почетным и желанным гостем на встрече был бывший министр здравоохранения, живой символ коррупции Али Инсанов.

Мехман Алиев и Али Инсанов - "дебютанты" подобных встреч: они до сих пор всегда пытались остаться в тени. Хотя директор ИА "Туран" и являлся одним из основателей "Нацсовета", он предпочитал заниматься журналистикой, нежели демагогическими экзерсисами на ниве оппозиционного горлопанства.

Участники круглого стола обсудили неудачную октябрьскую стратегию уличных протестов дуэта "Нацсовет"-ПНФА. Али Керимли и Иса Гамбар в своих, как они сами анонсировали, "кратких" спичах нехотя признались в полном провале тактики радикальной оппозиции и заявили, что, мол, им еще "необходимо гораздо активнее работать как с массами, так и развивать союзнические связи и стратегические отношения между оппозиционными партиями".

Панах Гусейн не преминул напомнить, что лидеры оппозиции, собравшиеся за приснопамятным круглым столом, не только не способны внести коренные изменения в общественно-политическую ситуацию, но и повести за собой массы.

Да что массы - самых ни на есть социально недовольных людей, требующих повышения зарплаты, выплаты еще больших пособий и т.д. - то есть всех тех, кто живет в нашей стране, являются нашими гражданами. Такие же люди есть во всех без исключения странах - даже в США, Японии, Британии, Кувейте, Катаре, в государствах с наибольшим уровнем ВВП на душу населения.

Али Инсанов был верен себе. Да что там - этот старый прощелыга был в ударе. Рассказывая о незавидной судьбе оппозиционеров Уганды, которых, якобы, убивал и съедал бывший диктатор страны Иди Амин, он заметил, что если наши оппозиционеры будут рохлями, "то власть их убьет и съест".

Слушая Инсанова, Иса Гамбар ухмылялся в усы, Панах Гусейн посмеивался, а остальные изо всех сил пытались придать лицам серьезную мину.

Как же, выступал потенциальный новый денежный мешок радикалов, точнее, "общак" маргиналов. Потому и Инсанов чувствовал себя обрюзгшим, но блистательным корсиканцем - ведь все собравшиеся в офисе "Мусават" лидеры оппозиции были когда-то оскорблены, втоптаны в грязь именно им. И теперь эти люди, стерев с лица давние плевки Инсанова, сдержанно кивали ему.

Круглый стол, точнее, встреча в "Мусават", скорее всего, стал инициативой зиц-председателя ПНФА Али Керимли, желающим во что бы ни стало дезавуировать пароксизм от неудачной тактики несанкционированных акций и блеклых митингов.

Именно по этой причине пикейные жилеты оппозиции, глотая окончания слов, наперебой предлагали светлые дали и лазурные небеса себе, стоит им, оказывается, объединить усилия и сомкнуть ряды, а затем стройными шагами идти на виртуальные баррикады.

Это было трагикомедией, ибо предложение Хикмета Гаджизаде подготовить не одно, а целых 4 итоговых заявления, и одно из них адресовать коллективному Западу, пришлось по душе вождям оппозиционных прерий.

"Да, именно четыре. Одну из них так и назовем: "Запад, будь мужчиной". Звучит, а?!" - торжествуя от собственных интеллектуальных изысков, спросил Х.Гаджизаде членов новоявленного "Союза меча и орала".

Али Инсанов же сидел рядом с Иса Гамбаром. С тем человеком, о котором выступая в 1997 году в Милли Меджлисе, он говорил: "Иса Гамбар - генетически больной организм, микроб. Иса Гамбар - это имя, которое требует восстановления смертной казни в стране".

Можно находиться в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к Родине, народу, нравственности и высоким идеалам. В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией, - нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня, а реальную - такую, в которую люди бы поверили. Надеюсь, что это всё-таки у нас произойдет, и чем раньше, тем лучше на самом деле.

Ибо, что мы имеем по факту? Имеем небольшую группу людей, кучку, так сказать, но которая очень много и громко орет, и простите, воняет в медиа-пространстве. Потому и создается впечатление, что их больше, чем на самом деле. Но когда дело доходит до того, чтобы показать свое "большинство" на выборах, по итоговым цифрам демонстрируют слабое и конфузное сотрясение воздуха.

... Сегодняшний круглой стол якобы оппозиции еще раз, причем явственно показал безграничный цинизм, безыдейность, слабость, брожение и верховенство конъюнктурных интересов в самой парадоксальной, даже аллегорической форме.

Хотя, чему удивляться: оппозиция - это искусство обещать то, чего правительство не может исполнить.

Тем более такая жалкая, когда унизивший сидит рядом с униженным.

Как ни в чем не бывало...

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az