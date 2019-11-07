В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялось заседание коллегии.

Открывая заседание вступительным словом, председатель комитета Фуад Мурадов рассмотрел деятельность возглавляемой им структуры, говорил о направлениях правильного построения работы с диаспорой и предстоящих новых задачах. Oн отметил, что "забота уважаемого господина Президента Ильхама Алиева об азербайджанской диаспоре, его отношение к Государственному комитету приносят позитивные результаты. Наша работа, а также эффективная деятельность диаспоры напрямую связаны с защитой независимости страны. Мы знаем, насколько велика наша ответственность в этом деле, и прилагаем все усилия на пути достижения стратегических целей".

Было подчеркнуто, что в короткий срок появилось 11 координационных советов, включающих 27 стран, предприняты важные шаги для сетевого взаимодействия азербайджанцев, проживающих за рубежом, и консолидации их на единых платформах. Диаспорские организации и отдельные лица проводят большую работу по доведению до мировой общественности правды об оккупации азербайджанских земель, разоблачению совершенно необоснованных армянских притязаний. В результате еще большего укрепления реальных и виртуальных связей с диаспорой десятки тысяч наших соотечественников, проживающих в различных странах мира, ощущают себя сегодня частью этого народа и этой родины.

На заседании были заслушаны доклады, связанные с деятельностью отдела человеческих ресурсов, права и работы с документами и отдела пропаганды, информации и аналитических исследований. Было отмечено, что в последние 2 года подготовлено 8 нормативно-правовых документов, сформирована электронная база документов, создан Центр медиа, ИКТ в области организационной и пропагандистской работы, на трех языках функционирует и отслеживается из 98 стран официальный интернет-сайт. На инфографической карте, входящей в центр, собрана информация более, чем о 500 диаспорских организациях, осуществляющих деятельность в 49 странах, в последнее время возросло количество электронных обращений, на которые даются оперативные ответы. В докладах на конкретных цифрах были доведены до внимания документооборот, деятельность Diaspor TV и Diaspor FM, построение работы в социальных сетях, использование созданной в комитете информационной базы и пр.

Состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией комитетом крупномасштабных проектов, работой, проводимой в области информации и пропаганды, ответственностью коллектива в реализации Стратегической дорожной карты, намеченной для достижения поставленных целей, дальнейшим усовершенствованием профессиональных навыков каждого человека и пр., были проанализированы статистические показатели, проведен широкий обмен мнениями.