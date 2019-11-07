https://news.day.az/politics/1173469.html Шоу неудачников не поможет радикальной оппозиции - "Политшоу представляет" - Видеопроект
Шоу неудачников не поможет радикальной оппозиции - "Политшоу представляет" - Видеопроект
Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.
Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
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