Количество политических партий, обратившихся для участия в муниципальных выборах, которые будут проведены в Азербайджане 23 декабря, достигло 13.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он сообщил, что с регистрацией полномочного представителя партии Республиканцев Азербайджана число участвующих в муниципальных выборах партий достигло 13.

Отметим, что ранее были зарегистрированы полномочные представители правящей партии "Ени Азербайджан", партий Демократических реформ Азербайджана, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального Возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической партии Азербайджана, "Умид", "Ана Ветен", Гражданской солидарности и партии "Вахдат".